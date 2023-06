FOTOD ⟩ Lastekaitsepäeva puhul tunnustati inimesi, kes teevad laste elu paremaks

«Kaari Sillamaa on kirjutanud laule nii kooliõpikute kui ka oma kooli õpilaste tarvis. Kaunite Kunstide Kool ja selle muusikateatrid on tema loomingu esimesed ja parimad interpreedid. Kaari juhitud koolis õpivad lapsed ja noored end paremini väljendama ja suhtlema, vabanevad hirmust avaliku esinemise ees, harjuvad teistega arvestama, õpivad looma ja hindama teiste loomingut.»

Peep Tarre. Foto: Madis Veltman

Laste- ja noortežürii tunnustas Peep Tarret, kes on Audru laste ja noorte heaks tegutsenud terve oma elu. Tema eestvedamisel on Audru noortel võimalus osaleda vallavolikogu töös. «Tänu Peebule on noortel Audrus oma ruum ja mängukoht – Noortekas.»

Kakskümmend neli aastat tagasi loodi tema algatusel Audru Lastekaitse Ühing, mis tegutseb tänase päevani.

«Kõige olulisem on see, et Peep on toetanud ja märganud abivajavaid lapsi. On aidanud peresid majanduslikult, sõidutanud lapsi trenni, kooli. Mõnikord on ta olnud ainus täiskasvanu, kes on last raskel hetkel aidanud või toetanud,» öeldi mehe kohta.

Tarre sõnas, et tunnustus oli talle üllatus. Ta on veel tänagi Audru Lastekaitse Ühingu juhatuse esimees, kus aitab, suunab ja hoiab finantsasju korras, kuid peamiselt on ta enda sõnul siiski pensionär.