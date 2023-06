INTERVJUU ⟩ Parvel Pruunsild: eesmärk oli kätte saada minu arvuti ja telefon

Pruunsild on enda sõnul veendunud, et talle seoses väidetava toimingupiirangute rikkumisega esitatud kahtlustuse eesmärk oli kätte saada tema arvuti ja telefon, et õngitseda sealt materjali, mida kasutades võiks kokku klopsida juba palju tõsisema kaasuse kui see, mille kohaselt olla ta mõjutanud Tartu linnavalitsust loobuma endise raudteelaste klubi ja Eesti Rahva Muuseumi tühjalt seisnud hoonest, et selle saaks ära osta üliõpilaskorporatsioon Sakala vilistlaskogu.