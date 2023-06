TULEOHUKAART ⟩ Kesk- ja Lõuna-Eestis on äärmiselt suur tuleoht

Ilmateenistuse tuleohu kaardil oli neljapäeval näha, et mitmel pool Lõuna- ja Kesk-Eestis on tuleoht äärmiselt suur.

Päästeameti Lõuna piirkonna pressiesindaja Marek Kiik ütles Postimehele, et päästjad panevad tungivalt inimestele südamele, et kuivas looduses on igasuguse lahtise tule tegemine väga riskantne ning sellest palutakse hoiduda. Väiksemgi säde võib põhjustada ulatusliku tulekahju metsas ja maastikul, mida päästjad kustutavad tunde või isegi päevi. «Metsas tohib tuleohtlikul ajal lõket teha ainult selleks spetsiaalselt ette valmistatud lõkkekohtades. Looduses peab tuletegemise koht olema korralikult ette valmistatud ja valvatud. Lõkkease piira selleks kivide või mullaga ning tuld valva kustutusvahenditega pidevalt. Vähegi tugevama tuulega ära tuld tee,» sõnas Kiik.