Valimiskampaaniad on erakondadel tasumata

ERJK esimees Liisa Oviir (SDE) ütles Postimehele, et pärast komisjoni üle-eelmist koosolekut esitati kõigile erakondadele päring, kus paluti anda ülevaade oma rahaseisust ja võlgnevustest. Selgus, et valimiskampaania eest on võlgu kõik erakonnad, kuid kahe – Isamaa ja Parempoolsete – vastused ei olnud komisjoni hinnangul ammendavad. Seetõttu pandi neile teele uued küsimused, et saada teada, mil moel plaanitakse valimiskampaaniaga seotud võlgu likvideerida.