Keskerakond ei toeta Nursipalu laiendamist praegusel kujul

Riigikaitsekomisjoni liige Enn Eesmaa leiab, et riigikogus teisele lugemisele minevas eelnõus on puudusi ja seetõttu teeb Keskerakonna fraktsioon sinna olulised muudatusettepanekud.

«Teeme ettepaneku, et planeerimisseadust ei pea kohaldama ainult siis, kui riigikogu on valitsuse ettepanekul ning kaitseväe, kaitsepolitseiameti ja välisluureameti ohuhinnangu alusel vastava otsuse vastu võtnud. Seda juhul, kui harjutusvälja asutamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning viivitus suurendaks ohtu riigi sõjalisele kaitsmisele või ohustaks muul viisil riigi julgeolekut ähvardava ohu ennetamist või tõrjumist,» lisas ta.