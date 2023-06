Züleyxa Izmailova võttis uurimise all olevalt Tarmo Tammelt keskkonnakomisjoni esimehe koha

«Kliimaseaduse valguses on tarvis, et keskkonnakomisjoni esimees saaks täielikult pühenduda seadusloomele ja huvigruppide kaasamisele, kus on esindatud nii puidutööstusvaldkond kui ka vabatahtlik keskkonnakaitse,» põhjendas Tamme väljavahetamist Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimees Marek Reinaas.

Tema hinnangul on Züleyxa Izmailova uue põlvkonna poliitik, kes sobib igati tagama, et saavutataks koalitsioonileppes sõnastatud eesmärgid nagu rohepöörde elluviimine ning ringmajanduse ja rohemajanduseedendamine.

«Tarmol on vaja enda asjad korda saada ning meil nüüd on fraktsiooniserakonna kliimaprogrammi autor, kes on keskkonnateemadele suurepärane eestvedaja,» lausus Reinaas. Keskkonnaamet on algatanud Tarmo Tamme suhtes väärteomenetluse, selgitamaks talle Käsmu külas kuuluvatel asuvatel kinnistutel toimunud raieid.