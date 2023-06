Linnade ja valdade liit: 8,3 miljonit ei ole summa, mis aitaks väikestel muutuda suureks

Liit lisab, et eelnõu koostamisel on tähelepanuta jäetud käibemaksuseaduse planeeritavate muudatuste mõju omavalitsustele. Eesti inflatsiooninäitaja on endiselt üks Euroopa kõrgemaid ning lisaks sellele survestab omavalitsuste eelarvet hüppeliselt kasvanud Euroopa Keskpanga poolt kinnitatud intressimäär. Kõik mainitud asjaolud suurendavad tegevuskulusid, mis omakorda võivad mõjutada omavalitsuste kaasfinantseerimise võimekust välisvahendite taotlemisel.

«Samuti tuleks silmas pidada, et majanduskeskkonna muutusest tingitud ettevõtete sulgemine ja pankrotistumine on vähendanud ja vähendab kohalike omavalitsuste tulubaasi ja suurendab sotsiaalkulusid ning tänane ebastabiilne majanduskeskkond on muutnud olukorra ennustamatuks kõigile kohalikele omavalitsustele sõltumata nende suurusest ja asukohast,» lisatakse.

Kõnealuse eelnõuga ei lahenda me liidu sõnul sisulist probleemi, mis tuleneb läbimõtestatud regionaalpoliitika puudumisest. «Juhime tähelepanu, et suurematel linnadel-valdadel, kelle elanikkond on noorem ja tulubaas suurem, on juba täna probleeme seadusest tulenevate nõuete täitmisel lasteaiakohtade tagamisel oma elanikonnale»

«Koalitsiooniläbirääkimiste järgselt lubas uus valitsus tegeleda omavalitsuste tulubaasi tervikpaketiga, sealjuures omavalitsusi kaasates. Nüüd aga olime olukorras, kus küll kooskõlastamiseks eelnõu saadeti, ent sisuliseks aruteluks aega ei ole ning eelnõu ise on tehtud poolikult ja kiirustades. Eesti Linnade ja Valdade Liit leiab, et kooskõlastamine viisil, nagu on seda tehtud täna, ei ole kaasamine ning sisulist analüüsi ei ole võimalik nii lühikese ajaga teha,» ütleb liit.

Ollakse ühisel seisukohal, et konkreetne plaan on vaesuse ümber jagamine, mitte peamise probleemi, järjepideva ääremaastumise lahendamine. Summad, mida kõik Eesti kohalikud omavalitused, mitte üksnes kahaneva tulubaasiga omavalitsused, mõistlikuks eluks vajavad, on kordades suuremad. «Riik ei tohi tegeleda näivusega, regionaalpoliitika peab tagama ühtlase elustandardi kogu riigis. Summad, mis antakse juurde väiksema tuubaasiga omavalitsustele, katavad pelgalt teenuste ja kaupade tulevase hinnatõusu, mida omavalitsus tarbib – suuri ja sisulisi investeeringuid mõnesaja tuhande euroga ei tee»

Neljateistkümnelt kohalikult omavalitsuselt 8,3 miljoni euro ära võtmine halvendab nende hinnangul teenuste kättesaadavust suuremates omavalitsustes, kuna tegemist on piirkondadega, kus inimeste arv pidevalt kasvab ning järjepanu on vaja teha uusi investeeringuid. 8,3 miljoni laiali jagamine ülejäänud 65 kohalikku omavalitsusse midagi oluliselt ei paranda, kuna jaguneb väikeste osadena laiali väga paljude vahel.