Pikaaegne K-komando juht Hannes Perk lahkus politseist

Hannes Perk rääkis Kuku raadio saates «Krimiraadio», et andis juhtkonnale oma soovist lahkuda teada juba aasta tagasi.

«Ei füüsis ega vaim saanud otsa, aga igale juhile on mingisugune aeg antud ja on väga tuntav, millal see läbi saab. Mina tajusin umbes kaks aastat tagasi ära, et ilmselt on see aeg käes ning aasta tagasi ütlesin oma meeskonna juhtidele, et ma lähen ära.»

Perk täpsustas, et tänaseks ongi ta jõudnud niikaugele, et tema lahkub ja keegi teine tuleb asemele.

Ta lausus, et kindlasti saab ühel hetkel avalikuks ka tema järglase nimi, aga see on uue keskkriminaalpolitsei juhi otsustada. «Minu asi on nõu anda ja kui talle sobib, siis ka otsustusprotsessis osaleda.»

Küsimusele kas ta lahkub ainult juhi kohalt või ka meeskonnast, vastas Perk, et et lahkub nii juhi kohalt kui Eesti politseist.

«Olen olnud politseis 32 aastat, sellest 28 aastat K-komandos ja 9 aastat seda juhtinud. Läksin politseisse kohe peale keskkooli, ma polegi olnud normaalne inimene, nii et võtan nüüd kindlasti aja maja ja tahan proovida, mis tähendab olla mittepolitseinik.»

Perk lisas, et ei välista, et läheb kunagi mingil põhjusel politseisse tagasi, aga kuna siiani on tal olnud pidevalt esikohal töö, siis on selle tõttu eelkõige kannatanud pere.