POSTIMEES 166 ⟩ Miks on lugeja Postimehele truuks jäänud?

Lehte on ta tellinud juba mitukümmend aastat. Kriitikat tehes leidis ta, et maakonnalehes võiks rohkem kohalikust elust kirjutada. «Tihtipeale on nii, et näed pärast, et miski oli või toimus: laadad ja asjad. Aga enne pole kuulnudki, et need oleks tulemas!» ütles Kaido.

Edasi ajal alanud sõltuvus

22-aastane tallinlane Ellinor aga ootaks kultuuriinimesena rohkem kultuuriteemalisi lugusid. «Ma olen nii kaua juba Postimeest tellinud – see on vist märk, et kõik on hästi,» lisas neiu ja täpsustas, et on lehte tellinud neli aastat. «Mu vanematekodus käis Postimees ja mõtlesin, et oleks hea, kui endal ka käiks!»

Tartust pärit 83-aastase Kalle postkasti jõuab leht juba Edasi ajast ning enim meeldib talle lugeda spordirubriiki ja lehes olevaid ristsõnu ning sudokusid lahendada.

Ka Valgas elav 80-aastane Ardo on Postimeest tellinud Edasi ajast saati. «Ega ma ei ütle, et kaanest kaaneni loen, aga teatud rubriike loen kogu aeg. Tunnen kohe puudust, kui ma Postimeest ei loe, kui on näiteks puhkus ja olen ära sõitnud! Mul on Postimehe-sõltuvus!» naeris Ardo. Tema alustab lehe lugemist alati anekdootidest ning seejärel liigub poliitika ja teiste päevauudiste juurde.