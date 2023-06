GALERII ⟩ Tallinna bussijaama retrobusside festival: sõidule Ikarusega!

Käesoleva aasta retrobusside festivali alateema on Ikaruse bussid, teatas bussijaam pressiteates. Bussijaama tegevjuhi Airika Aruksaare sõnul kujunes festivali alateema sooviga rõhutada Eestis pikalt kasutusel olnud bussimarki.

«Vanimad bussid festivalil on 1938. aastal Rootsis toodetud Volvo B14 Autokori ja Venemaal toodetud ning Eestiski kasutusel olnud ZIS 127. Tallinnas asuv ZIS on maailmas ainus omasugune – buss on sõidukorras ning taastatud originaalkujul,» märkis Aruksaar.