Irja pere jaoks on see juba teine kord poole aasta jooksul, kui häirivad teetööd just nende kodu juures aset leiavad. Naine pani rööbaste ülesvõtmist tähele, kui algas Vanasadama trammitee ehitus. «Kohe esimestel päevadel võeti üles kõik see, mis sügisel ebainimlikult remonditud sai,» sõnas Irja.

Pere on seetõttu pidanud uuesti läbi elama sügisesed õudused – maja väriseb, koduümbrus on tolmune ning teekond esiukseni on nagu labürint. «Seda on kohe füüsiliselt tunda, et maja vibreerib. Kui tehakse kaevamistöid või purustustöid, siis maja väriseb nii meeletult, et toalilled kõiguvad silmnähtavalt,» kirjeldas Irja, kes elab kortermaja esimesel korrusel.