FOTOD ⟩ Vanamootorrattad kogunevad Tallinnas ajaloolisele võidusõidule

Võistluse eripäraks on, et võistlejad peavad umbes 50 versta läbimiseks hoidma keskmist kiirust 44 km/h – see on kiirus, millega omal ajal läbis raja mototsiklettide võiduajamise võitja.

Kogunemine algab kell 12 Roseni 8. Mälestussõidule on end kirja pannud 46 võistlejat. Mootorratta kriteeriumiks on, et see on vanem kui 35 aastat, sel on luba tänaval liigelda ning ratas on tehniliselt korras.

«Vaatamata sellele, et sündmusi toimub üle Eesti igal nädalavahetusel väga palju, on end võistlusele kirja pannud ligi poolsada võistlejat ning see on väga äge,» ütles sõidu korraldaja, Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto president Andrus Lüüding.

Ta nentis, et vanatehnika taastamine ning uunikummootorrataste ja -autodega sõitmine on hobi, mille leiab enda jaoks aasta-aastalt aina enam inimesi.

«Unic-Moto juured ulatuvad aastasse 1976 ning meil on üle 170 liikme – selline järjepidevus ning suur klubiliikmete arv näitab, et meie inimesed väärtustavad ajalugu. Lisaks on Eestis veel kümneid vanatehnikaklubisid. Ühelt poolt on tegemist roostese, õlise ja müriseva hobiga, teisalt pakub see palju silmarõõmu ning olgem ausad – vanade asjade remontimine ja ellukutsumine uute soetamise asemel teeb teene ka keskkonnale,» rääkis ta.

Keskmine kiirus 44 km/h, abivahendeid kasutada ei tohi