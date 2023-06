SÕLMKÜSIMUS ⟩ Miks alternatiivmeedia ei ole ajakirjandus?

Võimalikud vastuväited ajakirjanduse elujõu nudimisele, et ega rahva informeeritus ühiskonna asjadest oluliselt kannataks, kuna teabekanaleid on rohkem kui kunagi varem, vaatavad tegelikkusest mööda. Asi on selles, et kogu uus ja alternatiivne meedia oma erihäälses kirjususes – alates Objektiivist, Müürilehest, Edasist ja Levilast ning lõpetades Telegrami, Vanglaplaneedi ja igasuguste muude portaalidega, millest enamik pole kuulnudki – ei suuda eales asendada seda rolli, mida täidab ühiskonnas klassikaline ajakirjandus, kinnitavad ajakirjanduse eksperdid.