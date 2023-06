Relvameistri tabamine pühkis allilma relvaturul letid tühjaks

Planin väitis uurijatele, et kavatses minna koos sõbraga katakombidesse relvadest laskma. Tauruse olevat talle andnud sõber puhastamiseks, kuna ta teadis, et Planinile meeldib relvadega tegeleda. Mees ei eitanud, et Blow stardipüstoli ehitas tulirelvaks tema ise. Kas stardipüstoliga ka päriselt tulistada saab, tahtiski ta katakombides järele proovida. Mees rääkis uurijatele, et puuris stardipüstoli relvatoru läbi ja lisas summuti, mille ostis Aliexpressi internetikaubamajast.