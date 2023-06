Tallinn peatas avalikel haljasaladel muru niitmise

«Alates möödunud aasta 1. detsembrist kehtivad meil uued lepingud erinevate haljasalade hooldamiseks. Me oleme vähendanud niitmise mahte Tallinnas, muutnud niitmist hõredamaks, vähem intensiivsemaks. Sel nädalal on Tallinn andnud oma töövõtjatele märku, et praegu tuleb niitmine üldse peatada, sest lähiajal ei ole vihma oodata vihma, ja meil võib ees seista põuaperiood,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet linnavalitsuse pressikonverentsil. Ta lisas, et nendes kohtades, kus on äsja niidetud, on seda tehtud vastavalt hooldustsüklile. Aga praegu on niitmistööd pausile pandud ja selle teema juurde tullakse tagasi siis, kui on näha, et kuiv periood hakkab läbi saama.

«Arvestades neid temperatuure, mis meil vahest öösiti on, ei pruugi igaüks aru saada, et tegemist on sellise ajaga, aga spetsialistid ütlevad, et põuane aeg võib lähiajal saabuda, seetõttu me reageerime natuke ette,» ütles Svet.

Tallinn rajab Rohejälje programmi raames esialgu 14 niiduala, kus on täiesti teistsugune hoolduskava, mis ei eelda niitmist, vaid niidutaimede külvamist. «Nende alade rajamist võib juba mõnel pool näha. Tegelikult me sel aastal niidame juba vähem kui mullu ja plaanime ka edaspidi niitmise mahtusid vähendada,» kinnitas Svet.

Kõik eelnev aga ei tähenda, nagu ei võiks tänagi Tallinnas mürisevaid niidumasinaid kohata. Kõik rohealad ei kuulu linnale ja iga omanik otsustab ise, kuidas ta oma maad hooldab. Svet arvas siiski, et ka eraomanikele tuleks saata signaal, mis manitseks neid niitmisega piiri pidama.

Kino Kosmose esine haljasala on eraomanduses ja linnavalitsus sealsete niitmistööde üle ei otsusta. Foto: Uwe Gnadenteich

Abilinnapea sõnul on praegu küllalt palju ka neid linlasi, kes pöörduvad linnavalitsuse poole nõudmisega, et ühes või teises kohas sagedamini muru niidetaks. Kes kardab puuke, kes arvab lihtsalt, et haljasala näeb korrektne välja vaid siis, kui muru on niidetud.

«Tegelikult ei ole kinnitatud, et muru niitmine aitab puukide arvu vähendada. Peaasi, et me läheneme sellele teaduspõhiselt ja teeme seda, mida spetsialistid suudavad kinnitada,» ütles Svet.