Austini sõnul on dialoog Hiinaga hädavajalik

«USA usub, et avatud suhtlusliinid Hiina Rahvavabariigiga on hädavajalikud ning seda eriti meie kaitse- ja sõjaväejuhtide vahel,» ütles Austin Singapuris Shangri-La Dialoogi kaitsetippkohtumisel.

Austin ja teised USA ametnikud on töötanud selle nimel, et luua Aasias liite ja partnerlussuhteid Hiinale vastuseismiseks, kuid on olnud ka märke, et mõlemad pooled teevad tööd ka omavaheliste suhete parandamiseks.