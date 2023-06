Tõnis Saarts: Keskerakond ei ole suutnud uue poliitreaalsusega kohaneda

«Aga kusagil eelmise kümnendi keskel oleme astunud täiesti uude ajastusse, mida mina kutsun globaalseks Eestiks, ning selle ajastu narratiivid ja hirmud on hoopis teistsugused,» selgitas Tõnis Saarts. «Võitjad sellel ajastul on need, kelle jaoks globaalne avatus on loomulik, see on noor keskklass, kes peab avatud maailmas hästi hakkama saama. Kaotajad on need, keda globaalne rahvusvaheline avatus teeb ärevaks, kelle jaoks soorollid ja traditsioonilised väärtused tunduvad olevat ohustatud ning kelle jaoks muutused toimuvad liiga kiiresti.»

Saarts tõi esile kolm peamist väljakutset, mis Keskerakonnal lähiajal ees seisavad. «Küsimus pole selles, kuidas saada suurimaks, vaid kuidas säilitada oma keskne staatus? See on peamine väljakutse täna,» märkis Saarts. «Teiseks tuleb Keskerakonnal otsustada, kas tahetakse kõnetada globaliseerumise võitjaid või kaotajaid? Probleem on selles, et kaotajatele on EKRE narratiivid tunduvalt atraktiivsemad kui teie omad. Olete püüdnud kõnetada ka võitjaid. Teie valijad on keskel ja ma arvan, et strateegia, et kõnetate mõlemaid, peakski jätkuma, kuigi sellel on ka riske. Keskele mängimine toimib vaid juhul, kui poliitikas on mõõdukas polariseerumine, aga see ei tööta, kui polariseerumine ühiskonnas süveneb. Siis peate hakkama valima pooli – kas olete konservatiivide poolel või liberaalide poolel.»