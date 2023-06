Kallas: Ukrainas on kaalul ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtted

Peaminister Kaja Kallas rääkis, et ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme agressioon oma naabri vastu on oht, millel on ülemaailmne mõju. «Seetõttu pole Venemaa agressioon Ukraina vastu ainult Euroopa küsimus ega piirkondlik konflikt,» rõhutas Kallas.

«Venemaa taotleb teise ÜRO liikmesriigi hävitamist. Venemaa paneb meid kõiki proovile, et näha, kas teise iseseisva riigi vallutamine ja koloniseerimine 21. sajandil on vastuvõetav. Ukrainas on kaalul ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtted, sealhulgas riikide territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus,» selgitas Kallas. Peaminister lisas, et Venemaa ei taha tunnustada väiksemate riikide rolli maailma poliitikas ega aktsepteerida nende iseseisvust ja otsustusõigust. «Meie kõigi kohtus on takistada Venemaad selle imperialistliku maailmavaate elluviimisel, sest vastasel juhul ärkame kõik palju ohtlikumas maailmas,» sõnas Kallas.