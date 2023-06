Omniva alustab varahommikust lehekannet Harjumaal ja Tallinnas

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul on Omniva hiljuti alustanud uue teenusena varahommikust lehekannet Viljandis, Pärnus ja Tartus ja sealne vahetu kogemus on olnud abiks kõige suuremate piirkondade – Harjumaa ja Tallinna lehekande ettevalmistamisel.

«Aadressid on üldjuhul meile tuttavad ja postiringid varasemast teada, kuid kuna hommikuse kanderingi ülesehitus on uus ning ka töötajad on uued, siis võib minna natuke aega, et saada teenuse osutamine võimalikult sujuvaks. Senine Omniva postikanne Harjumaal ja Tallinnas jätkub tavapäraselt ja seal muudatusi plaanis ei ole,» teatas Omniva.

Samuti on veel vabu kohti varahommikuse kirjakandja ametikohale. «Suurem osa varahommikusi kirjakandjaid on tööle võetud, neist osa on endised Expo töötajad, kuid on veel vabu kohti. Ootame tööle nii kogemustega töötajaid kui algajaid, sest koolitame ise välja ja toetame uue tööga alustamisel,» kirjutas Omniva pressiteates. «Meie juurde on oodatud nii mehed kui naised. Vanus pole oluline, kui liikuv tööviis ja varahommikune tõusmine sobivad. Eriti ootame autosõiduoskusega kirjakandjaid,» kirjeldati nõudmisi.