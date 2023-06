Katkenud teekond tippu: «Käis prõks ja vajusin sekundiga suurde loiku!»

Himaalaja parim mägironimise kuu — mai — tõi tänavu Eestisse rekordarvu uusi sangareid, kes maailma katusel suuri tegusid korda saatsid. Kuid selge on ka see, et tänapäeva mägironijate edu on tihedalt seotud tugiköite ja lisahapnikuga, ilma milleta näitab mägi alpinistile kiiresti oma hambaid.

Kui tunamullu Džomolungma ja mullu K2 tippu roninud Meleski kohta saabus mai teisel nädalal uudis, et ta on jõudnud Nuptsele, tuli esmalt sukelduda interneti avarustesse, et aru saada, kus see hiiglane õigupoolest asub. Selgus, et Nuptse jalamil käiakse väga sageli, sest mürakas seisab kõrvuti Džomolungma (8848 meetrit) ja Lhotsega (8516 meetrit). Kõigi kolme mäe baaslaager on sama, kuid «väikseim vend» pole ronijate hulgas eriti popp. Koos Meleskiga on Nuptsel (7861 meetrit) käinud vaid 25 alpinisti. Seevastu Everestile tõusjate arv läheneb 6500. Lisaks šerpad. Ent nemad kuuluvad mägedega justkui kokku ja nende käimisi tavaliselt ei loendata.

Melesk (37) on alpinismiga alustanud valest otsast – esimeste tippude seas kukkus tema kontole kohe maailma kõrgeim mägi. Džomolungma on ka tavakodaniku meelest see kõige-kõigem, ent alpinistide tunnustuse teenib pigem ronija, kel on ette näidata K2 (8611 meetrit) vallutamine. Sel mäel on ohtralt hüüdnimesid – Mägede kuningas või Jõhker mägi –, sest nagu asjatundjad ütlevad, üritab see ronijalt iga hinna eest elu võtta. Kuid milleks siis Nuptse?