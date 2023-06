Reedel saab külastada Tallinna ülemist tuletorni

Tallinna ülemist tuletorni (Tuletorni 1) saab tasuta külastada reedel, 16. juunil kella 12–18. Külastus on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud ning pääsu tuletorni tagab eelregistreerimine. Registreerida on võimalik telefoninumbril: 6457700 või veebi teel läbi registreerimislingi, mille leiab linnaosavalitsuse veebilehelt.