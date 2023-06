Kallas avas Eesti saatkonna Singapuris

Peaminister rõhutas saatkonna avamisel peetud sõnavõtus, et Eestil ja Singapuril on palju ühist. «Oleme aastate jooksul loonud Singapuriga tihedad kahepoolsed suhted. Eesti ja Singapur on mõlemad väikesed avatud majandusega riigid. Samuti oleme ühed arenenumad digiühiskonnad maailmas, kes väärtustavad innovatsiooni ja tehnoloogiat ning ka kvaliteetset haridust. Meil on palju nii üksteiselt õppida kui ka ülejäänud maailmale pakkuda,» märkis Kallas.

Kallas lisas, et väikeriikidena väärtustame Singapuriga sarnaselt rahvusvahelisel õigusel ja ÜRO põhikirjal põhinevat rahvusvahelist korda ning vajadust seda kaitsta: «Venemaa agressioon Ukraina vastu ei tohi ära tasuda, vastasel juhul julgustab see kõiki teisi võimalikke agressoreid maailmas. Euroopa ja Aasia julgeolek on selgelt seotud ning ka siin ei tohi olla kohta mõjusfääride poliitikal. Eesti on huvitatud stabiilsusest ja rahust Kagu-Aasias ning laiemalt India ja Vaikse ookeani piirkonnas. Selleks on meil oluline mõista siinse piirkonna muresid ja vaateid ning et seda paremini teha, peame siin ka kohal olema,» rääkis Kallas.