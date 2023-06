«Ta ei ole seda tahtnud ega omandanud»: Keres peab Pruunsillale esitatud kahtlustust vääraks ja otsituks

«See on otseselt väär,» ütles Keres. «Ta ei ole tahtnud seda [endale] omandada ja ei ole seda omandanud.»

Keres märkis, et algusest peale on hoonet soovinud endale osta üliõpilaskorporatsioon Sakala, mitte Pruunsild, ent Sakalat kui ostust huvitatud ühendust ei nimeta Pruunsillale esitatud kahtlustus kordagi. Pruunsild on korporatsiooni Sakala üks umbes neljasajast liikmest.