Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejevi sõnul kujutaks käibemaksu tõus neile suurt täiendavat kulu. «Kõige hullem, et see lisandub paljude kasvavate kulude kogumisse,» sõnas ta. «Lehetegemise paradoks on, et mida paremat sisu tahad teha, seda keerulisem on see majanduslikult.»