Skandaalne ärimees tõi uurimise ka miljoniidu Eurora Solutionsi kohale

Eurotoetuste kättesaamiseks on Lastik kasutanud kavalaid skeeme – ühe asjus on jõutud ka Euroopa Prokuratuuri järelevalve all läbiviidava kriminaalmenetluseni. Etendus on olnud iseenesest lihtne: tuleb esitada jumekas projekt, see toetusraha jaotajatele maha müüa ning seejärel tagada, et arvetega trikitades ja usaldusväärseid partnereid kaasates raha oma taskusse jõuaks. Kogu skeemi edu peab tagama asjaolu, et rahastajale tuleb samal ajal näidata ka teatud tegevusi, kuid eelistatult selliseid, mille väärtust, mahtu ja hinda eriti keegi realistlikult kokku lüüa ei suudaks.