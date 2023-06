Tallinna ööbusside projekt läks edukalt käima

«Praegu võibki öelda, et kõik läheb hästi. Mitte kordagi pole bussijuhtidel tulnud välja kutsuda turvafirma patrulli,» ütles abilinnapea Vladimir Svet (KE) Postimehele. Ta selgitas, et bussijuhtidel on raadiosaatjad, mille abil nad on turvafirmaga ühenduses, ning turvafirma patrull on valvel ja valmis kohe väljakutsele reageerima, kui mõni probleem tekib.