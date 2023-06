Tädi Lehte Popõlnja külast

Ma olin neljane-viiene. Ma sain lõssiga vasikaid joota. Uskusin end tööd tegevat. Teenisin selle töö eest kolm rubla. See oli mu elu esimene teenistus, vasikate jootmine mu esimene töö. Nägin, kuidas põrsast kohitsetakse. Kartsin tigedat kukke, kes õues mulle paar korda pähe kargas. Andsin hobusele peopesa pealt tüki suhkrut. Sikutasin lehma udarat lootuses, et sealt hakkab piima nirisema. Ei hakanud. Kaevasin liiva sisse vana petrooleumilambi vasekarva kesta. See on minu peidetud varandus, mis juba üle viiekümne aasta välja kaevamist ootab.