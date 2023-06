Loodusmuuseum kutsub laupäeval Kadriorgu tasuta retkedele

Eesti Loodusmuuseumi vaatlusala asub sel korral Kadrioru pargis. Avatud on välknäitus, mis tutvustab Kadrioru pargis levinud linde, loomi, putukaid, taimi, samblaid ja samblikke. Kogu päeva vältel on kohal spetsialistid, kes aitavad liike määrata ja vaatlusi sisestada.

Toimuvad juhendatud retked. Retkedel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

• 12–22 on avatud välknäitus pargi vabakujunduslikus osas Jaapani aia lähistel.

• 21.30 nahkhiireretk vene keeles bioloog Katerina Pesotskiga. Grupp on koos.

• 22.00 nahkhiireretk eesti keeles zooloog Lennart Lennukiga. Grupp on koos.

Loodusvaatluste maraton on üle-eestiline suursündmus, mil 24 tunni jooksul märgitakse eelnevalt registreeritud aladel üles nii palju kohatud liike kui võimalik. Vaatlused sisestatakse andmeportaali, kus need on avalikult kõigile kättesaadavad.