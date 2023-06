Eesti abi tõi Ukraina lasteaeda uut köögitehnikat

Kui Jelena (36) sai pakkumise tulla uude lasteaeda kokaks, tundis ta esialgu veidi hirmu, sest tegemist on ju ülimoodsa hoonega. «Meie töö peab nüüd ka olema kõrgtasemel ja nii suur vastutus hirmutaski,» rääkis Jelena. «Aga tegelikult ma kaua ei mõelnud. Läksin, sest kui on vaja, siis on vaja! Kunagi täituvad kõik meie unistused ja on vaja liikuda nende poole, midagi ei tohi karta.»

Mis selles Eestis tegutseva firma Metos AS köögitehnikas siis nii uut on, et kokatädi ei teadnud, kuidas seda kasutada? «Kõik!» vastas Jelena. «Kõik on uus ja tundmatu. Meil ei ole kunagi olnud kiirkeetjat või nõudepesumasinat, ka mitte selliseid pliite ja ahjusid. Näiteks see juurviljalõikur teeb meie töö kordades lihtsamaks.»