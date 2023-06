Otse Postimehest ⟩ Andres Sutt: nii vastuolulist pilti mina majanduses varasemast ei mäleta

Peaministri küsimus oli siiras. Energia ja kütuse hinnad on võrreldes eelmise suvega alla tulnud. Hea uudis on see, et möödunud aastal suutsid ettevõtted kasvatada käivet ja säilitada kasumlikkust – suur osa hinnatõusust oli võimalik edasi kanda, kaasa arvatud eksportööridel. Eelmise aasta augustist aprillini on hinnad kasvanud vaid kaks protsenti, sest on selge, et tarbijate ostuvõime ei ole enam see, mis see oli mõni aeg tagasi. Intressid on tõusnud, inimesed on üldisemalt ettevaatlikumad.