EL kehtestas seoses Kara-Murzaga sanktsioonid üheksale Vene kodanikule

«Seletamatult karm vanglakaristus näitab selgelt Venemaa kohtusüsteemi poliitilist väärkasutamist, et suruda maha kodanikuühiskond ja sõltumatud hääled, mis on vastu Venemaa ebaseaduslikule agressioonisõjale Ukraina vastu,» ütles EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell avalduses.

Venelaste hulgas, kellele kehtestatakse sanktsioonid, on asejustiitsminister, kohtunikud ja vanglaametnik, kes on EL-i andmetel vastutav alandava kohtlemise eest, mis on viinud Kara-Murza tervise halvenemiseni.