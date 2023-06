Haitil sai üleujutustes ja maalihetes surma vähemalt 42 inimest

Tormine ilm tabas seitset piirkonda kümnest riigis, mis on juba pikaleveninud sügavas humanitaarkriisis, mida õhutavad jõuguvägivald, poliitiline kriis ja majanduslik stagnatsioon.

«Elanikud on meeleheitel. Nad on kaotanud kõik. Tulvaveed on laastanud nende põllud ja uputanud nende kariloomad,» ütles linnapea Ernson Henry uudisteagentuurile AFP.