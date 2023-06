OTSEPILT ⟩ Siseministeerium tutvustab Vaheri-kaasusega algatatud järelevalvete tulemusi

Järelvalve esialgne tähtaeg oli 31. mai, kuid seda pikendati 9. juunini. Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo on varem Postimehele öelnud, et PPA suhtes käimasolev teenistuslik järelevalve ei saa Elmar Vaherile mingeid tagajärgi kaasa tuua, kuna ta ei tööta enam PPA-s. Siseminister Lauri Läänemets algatas Vaheri suhtes ka distsiplinaarmenetluse, et selgitada välja faktid ja Vaheri süü ning määrata talle distsiplinaarkorras karistus. Halduskohus seadis menetlusele õiguskaitse.