TLT ostab trammiteede korrashoiuks hooldustramm

TLT juhatuse liikme Kaido Padari sõnul ajendas uue hooldustrammi hanke väljakuulutamist olukord, kus pealinna trammivõrk on laienemas Vanasadamasse ning viimastel aastatel soetatud uudsetele CAF trammidele lisanduvad lähiaastail tehnika viimasele sõnale vastavad PESA trammid. «Leidsime, et hädavajalik on tagada trammiteede korrashoiul täiesti uus tase nii rööbasteede kvaliteedis ja läbitavuses kui ka kontaktliinide rutiinse kontrolli ja talviste jäätumisvastaste meetmete rakendamisel. Eelduse eesmärgi saavutamiseks annab üksnes kaasaegse, kõigile rahvusvahelistele standarditele vastava töökindla tehnika rakendamine, mida uue hooldustrammi hange ka võimaldab. Siinkohal väärib märkimist, et eriotstarbelise trammi ehitamisel võetakse aluseks meie poolt seatud tehnilised tingimused ning arvestatakse Tallinna rööbastee laiust 1067 mm, mis erineb mujal kasutatavast standardist. Nii et hangitava hooldustrammi näol pole tegemist mingi liinitoodangu, vaid läbikaalutud funktsionaalseid lahendusi pakkuva ainueksemplariga,» täpsustas Padar.