Tallinnas avatakse suvel avalikuks kasutamiseks 18 koolistaadionit

Abilinnapea Andrei Kante tunnustas koole, kes on staadionite avamisega aasta-aastalt aina paremini kaasa tulnud. «2021. aastal algatatud pilootprojekt on kahel möödunud aastal elanike poolt väga hästi vastu võetud. Linlased on sportimisvõimalustest huvitatud ning koolide spordiväljakuid heaperemehelikult kasutanud,» lausus Kante.

Staadionid on avatud 14. juunist 31. augustini iga päev kella 8–21, välja arvatud riigipühadel või juhul, kui need on välja renditud.

Linnavara eest vastutav abilinnapea Tiit Terik sõnas, et olemasolev taristu ei tohi jõude seista. «Suvevaheajal, kui õppetööd ei toimu, peavad igas linnaosas olema lastel ja noortel kodulähedased ja piletivabad sportimisvõimalused ligipääsetavad. Eesootaval suvel avavad linlastele 18 kooli oma spordiväljakud, mida on pisut rohkem kui eelmisel aastal. Igas linnaosas on avatud vähemalt üks väljak, mis asub mõne kooli juures. Töötame selle nimel, et selliseid koolistaadione oleks rohkem,» märkis Terik.

Suvel on linlastele sportimiseks avatud järgmiste koolide staadionid või spordiväljakud: Tallinna Kunstigümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasiumi korvpalliväljak, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Lasnamäe Gümnaasium, Haabersti Vene Gümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Rahumäe Põhikool, Gustav Adolfi Gümnaasiumi korvpalliväljak (Vana-Kalamaja tänaval) ja Hiiu Kool. Täpse info staadioni lahtiolekuaegade kohta leiab staadioni väravalt.

Lisaks koolistaadionitele on tasuta kasutamiseks avatud ka mitmete linna hallatavate asutuste välispordiväljakud: Pirita Spordikeskuse rannavõrkpalliväljakud ja korvpalliplats; Pirita Velodroomi jalgpalliväljak; Lasnamäe Sportmängude Saja korvpalliplats, rannavõrkpalliväljak ja välijõusaal; Kristiine Spordimaja välikorvpallikeskus; Nõmme Spordikeskuse välikorvpalliväljak; Sõle Spordikeskuse jalgpalli-, minijalgpalli- ja korvpalliväljakud.