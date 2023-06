GRAAFIK ⟩ Kelle mure? Perearstid ootavad «kägistavale inglile» tõsisemat kampaaniat

Perearstid nendivad, et tasuta difteeria ja teetanuse vaktsiinile pole kampaaniaid üldse, kuid samas usub tervisekassa, et see peakski olema perearsti roll. Ajal kui Lätis registreeriti kaks difteeriajuhtu, tõstatub küsimus: kas inimesed üldse teavad, et peaks end pärast lapsena saadud süsti ka hiljem korduvvaktsineerima?