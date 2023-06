Heldna, Vaher ja kaitsja Kurm pole siseministeeriumi auditit näinud

Täna hommikul teatas Siseministeerium, et ajakirjanikele tutvustatakse kell 14.30 PPA ja KAPO personalitoimingute osas läbi viidud teenistuslike järelvalvete tulemusi. Hiljuti sel teemal kelmuskahtlustuse saanud maksu- ja tolliameti osakonnajuht Eerik Heldna ning kelmusele kaasaaitamises kahtlustuse saanud endine PPA peadirektor Elmar Vaher polnud veel pärast lõunat kaitsja sõnul auditiga tutvunud.



Vaheri ja Eerik kaitsja Margus Kurm kinnitas Postimehele veidi peale kella 13, et ei tema, ega kaitsealused pole auditit näinud. Kurm arutles, et tõenäoliselt saavad nad sellega tutvuda siis, kui saab ka avalikkus. «See lubati saata Vaherile lõuna paiku. Kahtlustan, et see lõuna langeb sinna aega, kui nad selle teate peaks tegema,» ütles ta.



Kurm tõdes, et ei oska sellisest teguviisist midagi arvata ning ka õigusaktid ei ütle, et osapooltele peaks enne avalikustamist auditit tutvustama. « Tõenäoliselt eelmise nädala lekkimise lugu on nad ära hirmutanud. Mingit õigusnormi selle kohta ei ole, et seda peab asjaosalistele tutvustama,» ütles ta. Nimelt kirjutas Delfi 2. juunil, et siseministeeriumil oli tegelikult juba rotatsioonide teenistusliku järelvalve audit valmis, kuid siseminister Lauri Läänemets keeldus seda allkirjastamast, mispeale tehti audit hoopis ümber.