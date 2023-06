FOTOD ⟩ Lääneranna vallas saadi korraga pildile uskumatu hulk orhideesid

«Kuldkinga kasvukohad on metsad, võsastikud, kadastikud, puisniidud - enamasti ongi populatsiooni tihedust raske hoomata ja samas liiga lage (varjutuseta) ei tohi ka olla. Kusjuures paljudes kohtades on õitsvate isendite protsent üldisest võsude arvust üsna tagasihoidlik.»

MTÜ Käoraamat nentis, et on pisut uskumatugi, et selliseid kohti, kus niivõrd palju isendeid koos näha on, ikka veel eksisteerib. «Ebastabiilsete talvede, liigkuumade suvede, kevadiste kuivaperioodide ja kevadkülmade kiuste (eriti see aasta). Üldine saastatus ja inimese pealesurumine loodusele igas aspektis niikuinii juurde. Äsjased käigud mitmetesse naaberriikidesse vaid kinnitavad seda arusaama.»