Haaberstis saab viia lusitaania teeteod eraldi kogumiskonteineritesse

«Kui 2020. aastal paigaldasime prooviperioodiks kaks konteinerit kõige probleemsematesse kohtadesse, siis see algatus läks väga hästi tööle ja elanikud tulid kaasa ning hakkasid kokku kogutud võõrnälkjaid aktiivselt konteineritesse viima,» rääkis linnaosavanem ning lisas, et kuna linnaosa on suur, siis jäi kahest konteinerist ilmselgelt väheks ning nagu eelmiselgi aastal on ka tänavu spetsiaalsed kogumiskonteinerid juba kümnes asukohas, kus esineb kõige rohkem võõrnälkjaid.