Lasnamäe klindiparki rajatakse vaateplatvormiga sild

Abilinnapea Vladimir Svet rääkis, et kolme linnaosa ühendava ligi üheksa kilomeetri pikkuse Klindipargi rajamine on üks Euroopa rohelise pealinna projektidest. «Eelmisel aastal korraldati pargi rajamiseks nii ideekorje kui -konkurss, mille tulemusel on kavas paeklindil kulgev pargiala muuta sidusaks ja terviklikuks vaba aja veetmise kohaks, mis kaitseb pealinna elurikkust ja suurendab linlaste keskkonnateadlikkust. Paevälja silla rajamine on üks osa nende plaanide realiseerimisest,» lausus Svet.