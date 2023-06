Kolmandik tallinlastest eirab biojäätmete kogumise kohustust

Pealinna jäätmekäitlust juhtiv abilinnapea Joosep Vimm (SDE) hindab tulemust siiski heaks. «Hea meel on näha, et kompostijaid on oodatust isegi enam ehk üle kolmandiku neist, kel on võimalus kompostimise erandit taotleda, on seda teinud. Ilmselt tuleb neid veelgi juurde. Linnale ja jäätmevedajatele on viimase nädalaga väga palju päringuid tulnud, nii et biojäätmete liigiti kogujate hulk suureneb iga päevaga,» teatas Vimm.