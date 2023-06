Zelenskõi kutsus rahvusvahelisi organisatsioone päästetöödega ühinema

«Täna pööratakse kogu päeva jooksul maksimaalset tähelepanu Venemaa terrorirünnaku tagajärgedele Kahhovka hüdroelektrijaamas. Meie kontrolli all oleval territooriumil on üle ujutatud kümned asulad. Tuhanded majad! Evakueerimine jätkub. Ja seda tule all! Vene suurtükivägi jätkab rünnakuid kõigest hoolimata,» rääkis president.

Samas märkis Zelenskõi, et olukord Hersoni oblasti venelaste poolt okupeeritud osas on täiesti katastroofiline.

«Okupandid lihtsalt hülgasid inimesed nendes kohutavates tingimustes. Ilma päästmiseta, ilma veeta, lihtsalt hulgaliselt üleujutatud majade katustel. Ja see on veel üks Venemaa tahtlik kuritegu: pärast seda, kui terroririik on põhjustanud katastroofi, siis üritab see kahju võimalikult ulatuslikuks muuta,» sõnas riigipea.

Zelenskõi sõnul on praegu vaja maailma selget ja kiiret reaktsiooni toimuvale.

«On isegi võimatu täpselt kindlaks teha, kui palju inimesi ajutiselt okupeeritud Hersoni oblasti territooriumil võib ilma päästmiseta, joogivee, toiduta ja arstiabita surra. Meie sõjaväe- ja eriteenistused päästavad inimesi nii palju kui võimalik, kuid on vaja teha suuremaid jõupingutusi. On vaja, et rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Rahvusvaheline Punane Rist, ühineksid viivitamatult päästeoperatsiooniga ja aitaksid inimesi Hersoni piirkonna okupeeritud osas,» rääkis president.

«Kui praegu sealses katastroofitsoonis rahvusvahelist organisatsiooni ei ole, siis seda pole üldse olemas. See tähendab, et see on teovõimetu,» ütles Zelenskõi.

Riigipea sõnul on kõik Ukraina ja valitsuse asjakohased pöördumised avalikud kättesaadavad.

Riigipea rõhutas samas, et Ukraina on juba saanud paljude maailma juhtide, riigipeade, valitsuste ja riikidevaheliste ühenduste toetuse, kes mõistsid selgelt hukka Venemaa järjekordse kuritegevuse – ökotsiidi.