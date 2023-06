Ühendkuningriik korraldab maailma esimese AI tippkohtumise

«Ajaloo jooksul oleme ikka ja jälle leiutanud paradigmat nihutavaid uusi tehnoloogiaid ja kasutanud neid inimkonna hüvanguks. Seda peame me taas tegema,» ütles Sunak Washingtonis kõneluste eel president Joe Bideniga.

«Tippkohtumine peaks toimuma sügisel ja sinna kogunevad niiöelda sarnaselt mõtlevad riigid, et kujundada regulatiivne reaktsioon,» ütles Sunaki pressiesindaja pärast eelmisel kuul Jaapanis esitatud juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 üleskutset selles vallas tegutseda.

Pressiesindaja eitas, et tippkohtumine oli mõeldud vastukaaluks Hiina ja Venemaa püüdlustele kasutada tehisintellekti autoritaarsetel eesmärkidel.

Kuigi Brexiti järgne Suurbritannia loodab võõrustada ka tulevast tehisintellekti reguleerivat asutust, siis on Ühendriigid ja Euroopa Liit juba jätkamas oma otsest dialoogi kiiresti areneva tehnoloogia üle.

«Ma arvan, et peaksime usaldama informatsiooni, et meie riik on tehisintellekti osas samuti liider, sest seda näitavad faktid,» ütles Sunak Washingtonis rahvusringhäälingule BBC.