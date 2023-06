Valitsus kiitis heaks vaenu õhutamist kriminaliseeriva eelnõu

Karistatav saab olema vaid selline tegevus, mis annab põhjust karta, et üleskutsele järgneb vägivald või see ohustab oluliselt ühiskonna turvalisust. Muude süütegude puhul saab karistust raskendavaks asjaoluks see, kui teo motiiv on olnud vaen.

Muudatus on vajalik seetõttu, et praegu ei ole vaenukõne reguleeritud piisavalt sisuliselt. «Vaenukõne võib eskaleeruda ka rahutustena või viia vaenukuritegudeni, näiteks rünnakuteni inimeste ja nende vara vastu pelgalt seetõttu, et nad on näiteks teisest soost, rahvusest, räägivad teist keelt või neil on erinev maailmavaade. Seetõttu on see ettevaatav muudatus oluline kõikide ühiskonnaliikmete kaitseks,» ütles Laanet.