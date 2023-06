Kännuväljad ⟩ Eesti metsatagavara kukkus, raiemaht kasvas

Vastuolu põhjus on selles, et keskkonnaagentuur ja – ministeerium kuvavad kõrvuti võrreldamatuid arve ehk ei lahuta juurdekasvust maha aastast puidu suremust (oksad kuivavad ja kukuvad maha, puiduna neid metsast kätte ei saa).

Kuna tegelikkuses on raiemaht juba aastaid ületanud mahtu, mida on reaalselt võimalik majandusmetsast aastas puiduna kätte saada, on tagajärjed näha kogu Eesti metsatagavara kukkumises juba kuuendat aastat järjest. Metsatagavara on vähenenud 29 miljoni tihumeetri võrra.