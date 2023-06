Pühapäeval muutub liikluskorraldus Liivalaia tänava ja Tartu maantee ristmikul

Tööde ajal jääb ristmik sõidusildade abil avatuks, kuid ajutiselt suletakse üks kahest vasakpöörderajast Liivalaia tänavale. Päevasel ajal on Tartu maantee ja Rävala puiestee suunaliselt üle ristmiku avatud tavapärased 2+2 sõidurada, millele lisandub üks vasakpöörderada mõlemal suunal. Öisel ajal (vahemikus kell 20-06) säilitatakse 1+1 liiklus.

Liivalaia tänavalt on juba varasemalt rekonstrueerimistööde tõttu suletud otse läbipääs Pronksi tänavale. Tööde käigus tagatakse ühe sõidurajaga läbipääs Kunderi tänava suunas, samalt rajalt saab teha vasakpöörde Rävala puiesteele.

AS Utilitas Tallinn rajab sel suvel Liivalaia tänaval Tartu maantee ja Juhkentali tänava vahelisel lõigul kaugjahutusvõrku, et luua võimalus keskkonnasõbralikuks linnahoonete jahutamiseks. Ehitustöid teeb AS KE Infra.