Räige sõim ja ähvardused – ärikaksik Tiit tegutseb jälle

«Halloo, tere! Mu kuulutust ei pandud üles. Tahan teada, kes selle otsuse tegi.» Mees nimetab end Toomaseks ja räägib, et pakub ehitus- ja haljastustöid.

Kui kõne vastuvõtja lubab, et mehele helistatakse tagasi, kostub temani roppus: «Kui sa kohe praegu ei ütle, siis ma tulen sinna ja n***n sulle p***e. Ime...»

Samal päeval said Sakala ja Tartu Postimees kolmelt erinevalt telefoninumbrilt hulganisti rõlge sisuga kõnesid. Ainuüksi Tartusse prooviti helistada 26 korral.

Ähvardusteta ei kulgenud ka paar päeva hiljem Postimees Grupi andmekaitse spetsialisti Rauno Liitmäe vestlus sama mehega. Kuid Liitmäe juba teadis, et tegu on Tiit Märtmaniga, endise nimega Tiit Kääpa.

Tiit on üks kahest kurikuulsast kaksikvennast, teine on Teet Märtman. Mõlemad on aastaid inimesi petnud ja ropu kõnepruugiga hirmutanud. Oma tegude eest ka vangis istunud.