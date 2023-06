Zelenskõi pidas Dnipropetrovskis veevarustuse tagamise teemalise koosoleku

Presidendi kantselei pressiteenistuse teatel ütles Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Serhi Lõsak, et Kahhovka hüdroelektrijaama tammi plahvatus põhjustas probleeme ümberkaudsete linnade elanike joogiveega varustamisel. Probleeme on muu hulgas Krõvõi Rihis, Marganetsis, Pokrovis ja Nikopolis. Eelkõige peatus veevarustuse töö Pokrovis ja Marganetsis, kus see korraldati ümber raudtee- ja maanteetranspordi kaudu.