Kuuba lükkas tagasi informatsiooni Hiina luurebaasi kohta

Kuuba asevälisminister kinnitas, et meediakanalite Wall Street Journal ja CNN uudised on alusetud ja valed.

Valge Maja eitas neljapäeval samuti väidet, et Hiina kavatseb rajada Kuubale USA ranniku lähedale jälgimisbaasi.

«Ma olen seda uudist näinud. See pole täpne,» sõnas Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu eestkõneleja John Kirby meediakanalile MSNBC.

«Võin teile öelda, et oleme selle administratsiooni esimesest päevast peale muret tundnud Hiina mõjutustegevuse pärast kogu maailmas, kindlasti sellel poolkeral ja kõnealuses piirkonnas. Jälgime selliseid asju väga tähelepanelikult,» ütles Kirby.

Pentagon keeldus neljapäeval kommenteerima teadet, et Hiina kavatseb paigutada Kuubale elektroonilise seire baasi.

Ajaleht Wall Street Journal kirjutas, et Peking ja Havanna sõlmisid salakokkuleppe baasi rajamiseks Kariibi mere saarele.

Ajalehe allikate sõnul nõustus Hiina maksma Kuubale sellise jaama rajamise võimaluse eest mitu miljardit USA dollarit ning kaks riiki on selles küsimuses juba jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele.

«Üldisemal tasandil oleme me teadlikud Hiina püüetest investeerida üle maailma, seal hulgas läänepoolkeral taristusse, millel võib olla sõjaline otstarve. Me jälgime toimuvat tähelepanelikult ja oleme veendunud, et suudame täita kõik oma julgeolekukohustused nii kodus kui regioonis,» lisas ametnik.