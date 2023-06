WHO: Ukraina tammi hävitamisel võivad olla tõsised tagajärjed

Ukraina süüdistas Venemaad Kahhovka tammi õhkimises, mis tõi endaga kaasa regionaalse looduskatastroofi. Tulvavesi ujutas üle kümneid asulaid ja jättis kümneid tuhandeid inimesi silmitsi looduse stiihiaga. Hävinenud on paljud kodud ja üle on ujutatud tuhanded hektarid põllumaad. Hukkunud on loendamatu arv kari- ja muid loomi.